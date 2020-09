Vaccino anti-Covid, stop alla sperimentazione di Oxford: reazioni indesiderate (Di mercoledì 9 settembre 2020) Le sperimentazioni di AstraZeneca congiunte tra Oxford e Pomezia, hanno subito un momentaneo freno, viste le controindicazioni di un paziente Fonte foto: (Pixabay)AstraZeneca è una conosciuta azienda in campo farmaceutico, che come tante, sta cercando di rendere nel minor tempo possibile, un Vaccino anti-Coronavirus. Le prime sperimentazioni di un prodotto che pareva essere efficace, sono state per ora interrotte dal momento in cui uno dei volontari ha riscontrato dopo l’utilizzo, un effetto indesiderato. AstraZeneca, sta sviluppando il nuovo Vaccino in collaborazione sia con l’Università di Oxford, che con l’Irbm di Pomezia. Dall’azienda farmaceutica, giungono voci di una “azione di routine”, lo stop avviene infatti ... Leggi su chenews

