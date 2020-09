Vaccino anti-Covid, l'Oms spegne gli entusiasmi: 'Non arriverà prima del 2022' (Di mercoledì 9 settembre 2020) Pandemia finita già nei primi mesi del 2021? Non per l'Organizzazione Mondiale della Sanità. L'Oms mette infatti in guarda la popolazione mondiale sul Vaccino contro il coronavirus , che potrebbe non ... Leggi su leggo

HuffPostItalia : Crisanti sullo stop del vaccino anti-Covid: 'Serve tempo. Sviluppo dura circa 5 anni' - HuffPostItalia : #Crisanti: 'Battuta d'arresto #vaccino Oxford è fisiologica' - LaStampa : Vaccino anti-Covid italiano, uno dei volontari: “Non ho paura, vado avanti” - Lialacor : Lo aveva sempre detto: Crisanti: 'Battuta d'arresto vaccino Oxford è fisiologica' - infoitinterno : Vaccino anti-covid, occorre fiducia e perseveranza -