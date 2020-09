Vaccino anti Covid: AstraZeneca blocca i test, quali sono le altre aziende che lo studiano? (Di mercoledì 9 settembre 2020) Il gruppo farmaceutico AstraZeneca ha annunciato la sospensione globale dei testi clinici per un nuovo Vaccino anti Covid sperimentale. Alla nuova cura partecipano anche studiosi associati dell’università di Oxford. Finora sono stati testati ben 50 mila vaccini su soggetti volontari, soltanto una persona ha presentato una complicazione definita reazione avversa, seria e inspiegabile. Si tratta della comparsa di una mielite trasversa, un’infiammazione al sistema nervoso spinale che colpisce le funzioni motorie e sensoriali. Piero Di Lorenzo, amministratore delegato Irbm di Pomezia, ha spiegato che in questo caso i test clinici si interrompono per studiare il caso avverso. L’azienda farmaceutica AstraZeneca ha ... Leggi su quotidianpost

HuffPostItalia : Crisanti sullo stop del vaccino anti-Covid: 'Serve tempo. Sviluppo dura circa 5 anni' - HuffPostItalia : #Crisanti: 'Battuta d'arresto #vaccino Oxford è fisiologica' - Agenzia_Italia : AstraZeneca ha sospeso i test sul vaccino anti Covid - Gesefi_onlus_it : Astrazeneca sospende tutti i test clinici su vaccino #coronavirus sviluppati con Università Oxford dopo una reazion… - TG24info : Focus - AstraZeneca sospende i test sul vaccino anti Covid - -