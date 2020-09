Vaccini contro l’influenza A Bergamo almeno 160 mila (Di mercoledì 9 settembre 2020) Ma si punta ad arrivare a 250 mila. La Regione ha ordinato 2 milioni e mezzo di dosi, pronta una nuova gara per un altro milione. Leggi su ecodibergamo

Ma si punta ad arrivare a 250 mila. La Regione ha ordinato 2 milioni e mezzo di dosi, pronta una nuova gara per un altro milione. Campagna vaccinale contro l’influenza: si partirà prima con la sommini ...

Coronavirus: Usa, AstraZeneca sospende i test sul vaccino per una "malattia inspiegabile"

New York, 09 set 02:35 - (Agenzia Nova) - Uno dei principali studi clinici sul vaccino contro il coronavirus, condotto dal colosso farmaceutico AstraZeneca, è stato sospeso. Il motivo è che si vuole i ...

