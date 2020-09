Vacanze, orologi d'oro, eppure "nullatenenti": verifiche patrimoniali su fratelli Bianchi (Di mercoledì 9 settembre 2020) Potrebbero esserci indagini patrimoniali sui fratelli Marco e Gabriele Bianchi, tra gli arrestati per l’omicidio di Willy Monteiro Duarte, il ragazzo picchiato a morte a Colleferro. Lo riferiscono fonti investigative. Secondo quanto si apprende, non si esclude che possano esserci accertamenti per stabilire se il tenore di vita dei due fratelli sia in linea con la loro situazione ufficiale di nullatenenti. I due ragazzi hanno precendenti di polizia alle spalle, a vario titolo, per spaccio e lesioni. Sui loro profili social compaiono foto che li ritraggono in alberghi di lusso a Positano, in campagna in Umbria, in barca a Palmarola e spesso griffati.Si legge sul Messaggero: Di cosa vivevamo i due fratelli? Il primo, Marco, da qualche mese aveva aperto un piccolo negozio di ... Leggi su huffingtonpost

Willy Monteiro, i fratelli Bianchi? "Nullatenenti" ma facevano la vita da nababbi: scattano gli accertamenti sul patrimonio

Una vita esagerata, tra vacanze in Costiera amalfitana, abiti firmati e orologi di lussi e tutto grazie ad un negozio di frutta aperto da soli tre mesi. Questo raccontano le immagini social dei fratel ...

Willy, carcere confermato per i fratelli Bianchi e Pincarelli. Belleggia ai domiciliari

Omicidio di Willy Monteiro: confermato il carcere per Marco Bianchi, Gabriele e Mario Pincarelli. Francesco Belleggia va ai domiciliari. Questa la decisione del gip di Velletri, ...

