Va ridimensionata la sospensione del vaccino AstraZeneca per il Covid (Di mercoledì 9 settembre 2020) Stanno girando sul web titoli netti e definitivi a proposito del possibile blocco per il vaccino AstraZeneca, concepito per il Covid ed in grado di far arrivare le prime dosi sul mercato entro la fine del 2020. Almeno stando ad alcune recenti dichiarazioni pervenute anche dai ministri del nostro governo. In realtà la vicenda va inquadrata con maggiore attenzione, scendendo nei dettagli, ma al contempo evitando di lasciarsi andare a sentenze che al momento non ci possono essere. Un po’ come avvenuto a febbraio, nel senso opposto, con il presunto vaccino proveniente da Israele. Situazione aggiornata sul vaccino AstraZeneca per il Covid Come stanno effettivamente le cose sul vaccino AstraZeneca per il ... Leggi su optimagazine

