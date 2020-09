"Va messa, come un nuovo profilattico". Mascherine, la spiazzante uscita di Ilaria Capua (Di mercoledì 9 settembre 2020) Siamo a DiMartedì, tornato con la nuova stagione in onda su La7 martedì 8 settembre. Tra gli ospiti la virologa Ilaria Capua, alla quale Giovanni Floris si rivolge chiedendo se, nella fase della convivenza al coronavirus, è inevitabile la perdita di alcune libertà. La Capua non risponde nel merito, ma con un ragionamento articolato in cui esordisce affermando: "Ma... io mi auguro veramente che il grosso delle vite perdute ce lo siamo lasciati alle spalle". Poi la virologa spazia in un peculiare parallelismo: "Credo che questa situazione porterà e ci obbligherà a cambiare dei comportamenti. Così come fu ai tempi dell'Hiv, un'altra grande pandemia trasmissibile in altra maniera, per vie sessuali, che è stata fermata grazie e soprattutto al cambio dei comportamenti. ... Leggi su liberoquotidiano

our_eyes_tell : @OnlyRossane Anche io! Ma penso più verso l'ora di pranzo.. dipende da come sono messa con lo studio ?? - chiarachefacose : Mi sono messa a vedere il castello errante di Howl e non capisco come sia possibile che i film di Miyazaki siano se… - luvxchimmy : RT @gukkesv: finalmente sei sulla mia pelle, oggi ho scritto il tuo nome con la tua calligrafia, come mi sono messa sul lettino e lei ha in… - Fran_s_Stories : Come fate a trovare sempre SEMPRE di che lamentarvi? Dovete sempre cercare la virgola messa male ma cazzo dico io, non vi sentire pesanti? - iamacristoro : RT @misposolouis: La gente mi da l'età di una che deve fare l'esame di terza media e io invece quest'anno devo fare l'esame di maturità cap… -

Ultime Notizie dalla rete : messa come Incidente a Cardito in provincia di Napoli: morta donna di 80 anni Vesuvio Live Coronavirus, scuola materna: a Piacenza un altro bambino positivo

A cinque giorni dalla ripresa delle lezioni in 13 regioni (cinque hanno già chiesto e ottenuto di riaprire il 24 settembre), un alunno di una scuola materna di Piacenza è risultato positivo al tampone ...

Domani Albenga ricorda il Vescovo Alessandro Piazza

SAVONA. 9 SETT. Domani i fedeli e la Diocesi di Albenga-Imperia ricorderanno una grande figura religiosa e storica: si tratta di Monsignor Alessandro Piazza, Vescovo della Diocesi dal 1965 al 1990. Do ...

A cinque giorni dalla ripresa delle lezioni in 13 regioni (cinque hanno già chiesto e ottenuto di riaprire il 24 settembre), un alunno di una scuola materna di Piacenza è risultato positivo al tampone ...SAVONA. 9 SETT. Domani i fedeli e la Diocesi di Albenga-Imperia ricorderanno una grande figura religiosa e storica: si tratta di Monsignor Alessandro Piazza, Vescovo della Diocesi dal 1965 al 1990. Do ...