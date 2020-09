Usa: Trump, Ny un disastro (Di mercoledì 9 settembre 2020) ANSA, - NEW YORK, 09 SET - "Lo stato di New York è un disastro e il sindaco della Grande Mela e il governatore non hanno idea su cosa fare". Lo afferma Donald Trump descrivendo una realtà fatta di ... Leggi su corrieredellosport

