Usa, follia della polizia nello Utah: gli agenti sparano a un bambino autistico (Di mercoledì 9 settembre 2020) In Usa, esattamente nello Stato occidentale dello Utah, gli agenti della polizia sparano a un bambino autistico durante una crisi. Addestramento, semmai un ottimo addestramento. È quello, non solo in Usa ma in giro per il mondo, si va chiedendo quando si formano gli agenti di polizia. Molto facile a dirlo, più difficile da metterlo in atto, questo è ovvio. Ma, ormai, viste le tante problematiche che si incontrano giornalmente, dovrebbe essere di norma, altrimenti si continua ad assistere a sparatorie senza alcun senso. In Usa, esattamente nello Stato occidentale dello Utah, gli agenti di polizia aprono il fuoco su un ... Leggi su bloglive

03Ginevra : RT @lukogene: Dei miei pensieri è follia parlare E. A. Poe - Il gatto nero #ArtePerPaese USA #VentagliDiParole - r4vi30 : @matihome895 C'è una strategia. Da stamattina ne usa uno ma nessuno se la fila di pezza e allora compare con l'acco… - simo6608 : @EvillySexyBitch @TexasWhiteHats @owlwoman911_ @realDonaldTrump @SidneyPowell1 @GenFlynn @Johnheretohelp… - enrigoletto : @alexarnz @isthismyplace @robertatalia_ E quindi? Qui si parla di cambiare l'asciugamano ogni volta che lo si usa.… - mirianagrassi1 : RT @lukogene: Dei miei pensieri è follia parlare E. A. Poe - Il gatto nero #ArtePerPaese USA #VentagliDiParole -

Ultime Notizie dalla rete : Usa follia METEO folle negli USA. Dai 36 gradi a freddo e BUFERE DI NEVE in 24 ore! Strade chiuse e disagi 3bmeteo Coronavirus, il professor Galli: “Le elezioni in questo momento sono una follia“ | VIDEO

Il 20 e 21 settembre sono previste le elezioni in 7 Regioni e il referendum sul taglio dei parlamentari. “Una follia” secondo il professor Massimo Galli, primario di Malattie infettive all’ospedale Sa ...

Usa, sparatoria nelle strade di New York: altra follia umana

Un’altra sparatoria nelle strade Usa: il fatto è successo esattamente nelle vie di New York, di mezzo anche un bambino di 6 anni. Continuano, senza sosta, le folli sparatorie nelle strade degli Stati ...

Il 20 e 21 settembre sono previste le elezioni in 7 Regioni e il referendum sul taglio dei parlamentari. “Una follia” secondo il professor Massimo Galli, primario di Malattie infettive all’ospedale Sa ...Un’altra sparatoria nelle strade Usa: il fatto è successo esattamente nelle vie di New York, di mezzo anche un bambino di 6 anni. Continuano, senza sosta, le folli sparatorie nelle strade degli Stati ...