Usa | 13enne autistico disarmato viene sparato dalla polizia mentre ha un attacco epilettico

La madre aveva contattato il 911 per chiedere aiuto mentre il figlio aveva una crisi epilettica, ma gli agenti gli hanno sparato vari colpi di pistola "Perché non l'avete semplicemente placcato?": lo ripete in lacrime e in preda alla disperazione Golda Barton, la madre del 13enne autistico Linden Cameron, sparato più volte dalla polizia

AGI - Polizia di Salt Lake City nel mirino dopo che ha sparato e ferito un 13enne autistico nel mezzo di una crisi. A chiamare il numero di emergenza 911 era stata proprio la madre del ragazzo, Golda ...

Pochi secondi dopo però hanno aperto il fuoco per diverse volte, ferendo il 13enne in varie parti del corpo. Il giovanissimo si chiama Linden Cameron e ha perso il controllo a causa di una crisi ...

