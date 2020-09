Us Open 2020, Medvedev si prende in tre set il derby con Rublev: è semifinale (Di mercoledì 9 settembre 2020) E’ Daniil Medvedev il terzo semifinalista degli US Open 2020 in seguito alla vittoria contro il connazionale Andrey Rublev, avvenuta in tre set col punteggio di 7-6(6) 6-3 7-6(5). Un match risultato molto più ostico di quanto il punteggio possa far apparire, soprattutto a causa dei problemi fisici del numero 5 al mondo che, soprattutto all’interno del terzo set, ha iniziato a patire i crampi. Rublev per il resto è riuscito a ricorrere due volte a due tirati tie-break, senza tuttavia avere la meglio. Medvedev potrà ora sedersi davanti alla televisione e assistere al match tra De Minaur e Thiem, dal quale uscirà il suo avversario al prossimo turno. Ricordiamo che il russo l’anno scorso era riuscito a raggiungere la finale in quel di ... Leggi su sportface

Open_gol : «Ho sentito gridare a mio figlio “buttati a terra!” poi ho udito diversi colpi di pistola». La donna aveva chiamato… - Open_gol : I partecipanti hanno sfilato con la mascherina e una t-shirt bianca con scritto «Ciao Willy». Il corteo è partito d… - Open_gol : ?? Bielorussia, altro rapimento a Minsk contro l’opposizione: un collaboratore di Marya Kalesnikova portato via da u… - Giangidegennaro : RT @CIHEAMBari: Organizzato da #CIHEAMBari nell'ambito di @FILA_Interreg con @unibait @almacube @balab_bari ??Formare giovani sui processi… - Eurosport_IT : Continua il cammino immacolato di Medvedev in questo US Open, nemmeno un set concesso agli avversari ??????… -