Uomini e Donne spoiler puntata odierna: Nicola geloso del nuovo corteggiatore di Gemma (Di mercoledì 9 settembre 2020) Il secondo appuntamento con Uomini e Donne si è concluso con Maria De Filippi che ha chiesto a Gemma di sedersi al centro dello studio, dunque, vediamo cosa vedremo nella puntata odierna. Oggi, 9 settembre assisteremo all’ingresso in studio di un nuovo corteggiatore per la dama torinese. La new entry è un uomo di 62 anni, a suo dire molto interessato alla Galgani. Lei, dunque, ascolterà quello che lui ha da dirle, ma dopo il confronto non mancheranno imprevisti e colpi di scena, specie in virtù della gelosia di Nicola Vivaerelli. spoiler puntata odierna: Nicola geloso Nella puntata odierna di ... Leggi su kontrokultura

