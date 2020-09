Uomini e Donne, ex di Belen Rodriguez nel parterre del trono over: si chiama Simone (FOTO) (Di mercoledì 9 settembre 2020) Ieri, lunedì 7 settembre, è andata in onda la prima puntata della nuova stagione di Uomini e Donne e i fan sono rimasti colpiti dalla presenza in studio di un ex di Belen Rodriguez. Il ragazzo in questione si chiama Simone Bolognesi ed è un volto già noto ai fan del programma in quanto ha già partecipato al talk show della De Filippi. Lui è stato fidanzato con la showgirl argentina quando erano parecchio piccoli. Sul web, infatti, sono circolate delle FOTO che li ritraggono insieme giovanissimi. Vediamo tutti i dettagli. Il ritorno dell’ex di Belen Rodriguez a Uomini e Donne Nel programma pomeridiano di Canale 5 sono state apportate delle grandi ... Leggi su kontrokultura

virginiaraggi : Oggi è il 77esimo anniversario della Difesa di Roma dall'occupazione nazista. Abbiamo ricordato a Porta San Paolo i… - matteosalvinimi : Il futuro del nostro Paese non può essere il modello Conte, Bonafede, Pd, Renzi e 5Stelle. C’è bisogno di un’Italia… - MSF_ITALIA : BREAKING: Bruciato il campo di #Moria dopo gli incendi appiccati la scorsa notte. 12.000 uomini, donne e bambini so… - AleZ11869079 : RT @MSF_ITALIA: BREAKING: Bruciato il campo di #Moria dopo gli incendi appiccati la scorsa notte. 12.000 uomini, donne e bambini sono scapp… - 74_CortoMaltese : @giunbia @LucaBizzarri Per come la vedo io il processo a Norimberga era una farsa messa in piedi dai vincitori. Cer… -