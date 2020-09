Uomini e Donne, ecco ci sono i tronisti della nuova edizione (Di mercoledì 9 settembre 2020) Uomini e Donne, la nuova edizione da lunedì 7 settembre alle 14:45 su Canale 5, con un nuovo studio e la fusione tra il trono over e quello classico. Finita l’estate il day-time di Canale 5 si riaccende, con la partenza di tutto i programmi. Lunedì 7 settembre alle 14:45 partirà anche Uomini e Donne, il dating show di Canale 5 con Maria De Filippi ormai alla venticinquesima stagione, e per l’occasione si rinnoverà, in tutti i sensi. L’appuntamento con Uomini e Donne è sempre lo stesso, dal lunedì al venerdì alle 14:45 su Canale 5, ecco le principali novità della stagione, e chi sono i ... Leggi su dituttounpop

virginiaraggi : Oggi è il 77esimo anniversario della Difesa di Roma dall'occupazione nazista. Abbiamo ricordato a Porta San Paolo i… - matteosalvinimi : Il futuro del nostro Paese non può essere il modello Conte, Bonafede, Pd, Renzi e 5Stelle. C’è bisogno di un’Italia… - MSF_ITALIA : BREAKING: Bruciato il campo di #Moria dopo gli incendi appiccati la scorsa notte. 12.000 uomini, donne e bambini so… - wearenick : Se dobbiamo ancora spiegarvi che noi guardiamo sia Alberto Angela sia Uomini e Donne il problema è vostro. Continua… - DenverCartoons : RT @MaxMangione: Ho visto donne bellissime innamorarsi di uomini brutti ma con forte personalità, espressa dalla guida spavalda della lo… -