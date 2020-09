UN POSTO AL SOLE, anticipazioni puntata di giovedì 10 settembre 2020 (Di mercoledì 9 settembre 2020) anticipazioni puntata di Un POSTO al SOLE in onda giovedì 10 settembre 2020:Leggi anche: Daydreamer anticipazioni: CAN rapisce SANEM!Per Susanna (Agnese Lorenzini) è arrivato il momento di prendere una sofferta decisione! Viola (Ilenia Lazzarin) ha un lungo sfogo con Filippo (Michelangelo Tommaso), che la mette in guardia sui pericoli che può correre il suo matrimonio… Serena (Miriam Candurro) torna con la mente ai bei momenti trascorsi con Filippo e Irene (Greta Putaturo). Mariella (Antonella Prisco) pensa a una bella vacanza per Lollo, ma avrà a che fare con le resistenze di Guido (Germano Bellavia): l’uomo non vuole allontanarsi da Napoli! Un POSTO al SOLE: tutte le nostre news ... Leggi su tvsoap

zazoomblog : Un Posto Al Sole Anticipazioni 10 settembre 2020: Serena ha nostalgia di Filippo... - #Posto #Anticipazioni… - Laura72863477 : RT @Carioca80930840: Vale la pena seguirla più intensa di “Un posto al Sole”, più cattiva di “Dallas” piu osè di “Uccelli di Rovo” - JeneEyre1 : Non mi pare vero che questa sera ricomincia #chilhavisto, mi sono mancate anche le lamentele dei #Chilhavisters per… - PdF_Rass_Stampa : - Carioca80930840 : Vale la pena seguirla più intensa di “Un posto al Sole”, più cattiva di “Dallas” piu osè di “Uccelli di Rovo” -