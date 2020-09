Un posto al sole, anticipazioni 11 settembre: Eugenio vuole riconquistare Viola (Di mercoledì 9 settembre 2020) Diversi protagonisti di Un posto al sole stanno soffrendo molto per amore e tra i tanti quelli più colpiti dalla crisi sentimentale sono sicuramente Viola ed Eugenio. I due hanno i nervi tesi e fanno fatica persino a parlarsi soprattutto da quando il magistrato ha rivelato alla consorte del bacio con Susanna. La Bruni, come si evince dalle anticipazioni relative alla puntata in onda l’11 settembre, deciderà di andare via da Napoli mentre Nicotera non essendo riuscito a parlarle, proverà in tutti i modi a riconquistarla. Intanto, Marina e Fabrizio prenderanno parte ad un pranzo di lavoro e si imbatteranno per caso in Roberto Ferri. Un posto al sole, trama 11 settembre: Viola ... Leggi su tutto.tv

