Un italiano per la prima volta alla guida della Cooperative security della Nato

ROMA – È il Generale di Divisione Francesco Diella ad aver assunto l'incarico di Direttore della Divisione "Cooperative Security" dell'International Military Staff, presso il Quartier Generale della NATO. La Divisione- spiega una nota- che con Diella è per la prima volta guidata da un generale italiano, è responsabile della cooperazione e del mantenimento dei contatti a livello militare con i Paesi che pur non appartenenti all'Alleanza Atlantica, instaurano o mantengono un rapporto di cooperazione e partenariato con la NATO.

