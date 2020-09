Ufficiale, Tonali al Milan: l’impatto sui conti del club (Di mercoledì 9 settembre 2020) Tonali stipendio Milan – Adesso è Ufficiale, Sandro Tonali è un nuovo calciatore del Milan. Lo ha comunicato il club rossonero attraverso una nota: «AC Milan è lieto di annunciare di aver acquisito, a titolo temporaneo con diritto di opzione per l’acquisizione definitiva, le prestazioni sportive del centrocampista Sandro Tonali dal Brescia Calcio. Il calciatore … L'articolo Ufficiale, Tonali al Milan: l’impatto sui conti del club è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio. Leggi su calcioefinanza

acmilan : Official Statement: Sandro Tonali ? - Leodado_ : RT @acmilan: Official Statement: Sandro Tonali ? - Silhouett3Yrome : RT @acmilan: Official Statement: Sandro Tonali ? - sukmana_88 : RT @acmilan: Official Statement: Sandro Tonali ? - burimqengaj : RT @acmilan: Official Statement: Sandro Tonali ? -