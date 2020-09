UFFICIALE Hellas Verona, risolto il contratto di Balkovec (Di mercoledì 9 settembre 2020) L’Hellas Verona ha annunciato la risoluzione consensuale del contratto con Balkovec: il comunicato UFFICIALE del club «Hellas Verona FC comunica la rescissione consensuale del contratto che legava Jure Balkovec al Club gialloblù, il quale augura le migliori soddisfazioni professionali al 26enne calciatore sloveno per il prosieguo della sua carriera sportiva». Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

BombeDiVlad : ??? #UFFICIALE - L'#HellasVerona acquista in prestito Ivan #Ilic dal #ManchesterCity ?? Il calciatore aveva già svo… - _SiGonfiaLaRete : Hellas #Verona, #Ilic è ufficiale, l’Inter rinnova il prestito per #Dimarco - Smarso : #CalcioMercatoHellas BORJA VALERO alla FIORENTINA spinge BENASSI al VERONA? Inserimento HELLAS per YOUNES, ufficial… - BondolaSmarsa : #CalcioMercatoHellas BORJA VALERO alla FIORENTINA spinge BENASSI al VERONA? Inserimento HELLAS per YOUNES, ufficial… - Fprime86 : RT @TuttoMercatoWeb: UFFICIALE: Hellas Verona, dal Manchester City arriva il 2001 Ivan Ilic -

Novità importanti in casa Verona con l’ufficialità di Federico Dimarco confermato nella rosa dell’allenatore Ivan Juric. Da pochi minuti è arrivato il comunicato ufficiale: “Hellas Verona FC è lieto d ...

VIDEO - Rrahmani saluta i tifosi: "Ciao ragazzi, sono felice e ci vediamo presto: forza Napoli"

Attraverso il canale ufficiale di Instagram della SSC Napoli, il nuovo difensore azzurro, Amir Rrahmani, ha voluto mandare un saluto a tutti i tifosi dando loro appuntamento a breve. Queste le sue par ...

