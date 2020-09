Ufficiale: Hellas Verona, preso Ilic dal Manchester City (Di mercoledì 9 settembre 2020) L’Hellas Verona batte un colpo internazionale. Il club gialloblù, attraverso i propri canali ufficiali, ha infatti annunciato l’arrivo in prestito con diritto di riscatto dal Manchester City di Ivan Ilic, centrocampista classe 2001: “Hellas Verona FC comunica di aver acquisito a titolo temporaneo da Manchester City FC – con opzione di riscatto – il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Ivan Ilić, 19enne centrocampista serbo”. Ufficiale Dal @ManCity arriva, in prestito con opzione, il centrocampista Ivan #Ilić. Benvenuto a Verona! https://t.co/k9pvFBsFup#HVFC #WelcomeIvan ... Leggi su alfredopedulla

_SiGonfiaLaRete : Hellas #Verona, #Ilic è ufficiale, l’Inter rinnova il prestito per #Dimarco - Smarso : #CalcioMercatoHellas BORJA VALERO alla FIORENTINA spinge BENASSI al VERONA? Inserimento HELLAS per YOUNES, ufficial… - BondolaSmarsa : #CalcioMercatoHellas BORJA VALERO alla FIORENTINA spinge BENASSI al VERONA? Inserimento HELLAS per YOUNES, ufficial… - Fprime86 : RT @TuttoMercatoWeb: UFFICIALE: Hellas Verona, dal Manchester City arriva il 2001 Ivan Ilic - TuttoMercatoWeb : UFFICIALE: Hellas Verona, dal Manchester City arriva il 2001 Ivan Ilic -

Ultime Notizie dalla rete : Ufficiale Hellas Ufficiale: Hellas Verona, preso Ilic dal Manchester City alfredopedulla.com UFFICIALE Verona, arriva Dimarco in prestito dall’Inter

Il Verona ha annunciato di aver trovato l’accordo con l’Inter per il prestito con diritto di riscatto di Federico Dimarco Federico Dimarco è ufficialmente un nuovo giocatore del Verona. Il giocatore a ...

UFFICIALE - Dimarco in prestito con diritto di riscatto all'Hellas Verona

Non c'è solo il mercato in entrata al centro dei pensieri della dirigenza di Via della Liberazione. L'Inter infatti, dopo aver definito la separazione con Borja Valero e Tommaso Berni, quest'oggi ha p ...

Il Verona ha annunciato di aver trovato l’accordo con l’Inter per il prestito con diritto di riscatto di Federico Dimarco Federico Dimarco è ufficialmente un nuovo giocatore del Verona. Il giocatore a ...Non c'è solo il mercato in entrata al centro dei pensieri della dirigenza di Via della Liberazione. L'Inter infatti, dopo aver definito la separazione con Borja Valero e Tommaso Berni, quest'oggi ha p ...