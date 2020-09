Ufficiale: Cosenza, rinnovo per Corsi fino al 2022 (Di mercoledì 9 settembre 2020) Il Cosenza, attraverso una nota Ufficiale, ha reso noto il rinnovo di Angelo Corsi fino al prossimo 2022. Questa la nota del club calabrese che annuncia il nuovo matrimonio con il capitano dei rossoblu: “La Società Cosenza Calcio comunica di aver trovato l’accordo con il calciatore Angelo Corsi siglando un contratto fino al 30 giugno 2022. Il difensore nato a Ferentino il 18 maggio 1989, è ormai una bandiera del club, arrivato in riva al Crati nel gennaio 2014, ha indossato la casacca rossoblù per ben 213 volte ed è stato protagonista di tutti i successi della storia recente del Cosenza Calcio.” Foto: twitter Cosenza L'articolo proviene da ... Leggi su alfredopedulla

