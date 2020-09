UeD, sorpresa per Gemma Galgani: “C’è un uomo per te”. La reazione di Nicola Vivarelli (Di mercoledì 9 settembre 2020) Gemma Galgani è stata la grande protagonista della prima puntata di questa nuova stagione di Uomini e Donne. Dopo le indiscrezioni sul lifting e la rottura con Nicola Vivarelli era prevedibile che Maria De Filippi inaugurasse il programma dando ampio spazio alla dama torinese, 70 anni. Che si è presentata in studio con il viso più disteso e anche se non ha stravolto il suo aspetto ha comunque incassato critiche a non finire da Tina Cipollari, convinta che sia stata incoerente con alcune sue dichiarazioni del passato. Per quanto riguarda Nicola Vivarelli, che la passata stagione avevamo conosciuto con il nome di Sirius, la loro frequentazione si è interrotta lo scorso mese di luglio, proprio quando Gemma si è recata dal chirurgo ... Leggi su caffeinamagazine

UeD sorpresa Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : UeD sorpresa