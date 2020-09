Udinese e Prosciutto di San Daniele: il brand diventa sponsor di manica del club sportivo (Di mercoledì 9 settembre 2020) Il Consorzio del Prosciutto di San Daniele è da poco diventato il nuovo sleeve sponsor dell’Udinese calcio. Il Consorzio del Prosciutto di San Daniele è da poco diventato il nuovo sleeve sponsor dell’Udinese calcio. Questa notizia rappresenta sicuramente un dato molto interessante: è una delle poche volte in cui uno sponsor decide di investire su una squadra del territorio per promuovere, insieme ad essa, le eccellenze della Regione a cui appartengono. L’Udinese calcio e il Prosciutto di San Daniele rappresentano infatti due realtà storiche del Friuli-Venezia Giulia e rispecchiano i valori ... Leggi su newsmondo

