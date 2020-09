Uccise la figlia di tre mesi soffocandola nel sonno in ospedale: condannato all’ergastolo (Di mercoledì 9 settembre 2020) Il padre della piccola Emanuela è stato condannato all’ergastolo per l’omicidio della figlia. In primo grado la sentenza fu di 16 anni Trascorrerà l’intera in carcere, dopo essersi macchiato di un omicidio brutale. Quello della figlia di soli 3 mesi, uccisa, nella notte tra il 12 ed il 13 febbraio 2016 dal padre Giuseppe Difonzo, … L'articolo Uccise la figlia di tre mesi soffocandola nel sonno in ospedale: condannato all’ergastolo NewNotizie.it. Leggi su newnotizie

