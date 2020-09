Tv, l’appello del Super Vip italiano: “Non ho più neanche la casa” (Di mercoledì 9 settembre 2020) Tutte le sue foto di oggi a fine articolo. Ho cercato di riprendermi. Ci stavo riuscendo, ma poi è arrivato il covid. Avrei dovuto fare due film a giugno ma ora è tutto bloccato". Comincia così il lungo sfogo di Marco Milani, in arte Mandi Mandi, in occasione dell'ultima puntata di Storie Italiane. Ai microfoni di Eleonora Daniele, l'attore e comico racconta di problemi economici in corso, accusando una cattiva gestione del suo denaro da parte dei commercialisti, oltre all'emergenza coronavirus che ha fermato i set. "Sul pianeta Marco Milano c'è ancora tanta vita, ma io sono stato vittima di pregiudizi", dichiara. Milani ha problemi con il fisco ma vuole onorare i suoi debiti. "Voglio pagare le tasse ma ho bisogno di lavorare", spiega l'artista, che scende nel dettaglio di quanto accaduto in passato: "Ho ancora problemi con Equitalia, i miei ... Leggi su howtodofor

