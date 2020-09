Tuttosport - Psg pronto a fare sul serio per Fabiàn, ADL ha già stabilito il prezzo (Di mercoledì 9 settembre 2020) Fabiàn Ruiz, pezzo pregiato in casa Napoli, continua ad attirare su di se l'attenzione dei maggiori top club europei. Leggi su tuttonapoli

tuttonapoli : Tuttosport - Psg pronto a fare sul serio per Fabiàn, ADL ha già stabilito il prezzo - CalcioNapoli24 : - SiamoPartenopei : Tuttosport - Si fa più pressante l'interesse del PSG per Fabian, il Napoli sotto i 70mln non ascolterà nulla: pront… - PianetaMilan : #Calciomercato #Milan - Pressing #PSG per #Bennacer: respinta altra offerta (@tuttosport) - UgoBaroni : RT @tuttosport: #Mbappé punge il #Psg: 'Servono rinforzi'. #Leonardo risponde: 'Prima vendiamo' -

Ultime Notizie dalla rete : Tuttosport Psg Mbappé positivo al Coronavirus: settimo caso nel Psg Tuttosport TUTTOSPORT - Psg su Fabian, De Laurentiis vuole 70 milioni. Il patron pensa al possibile sostituto!

Il Psg sembra fare sul serio per Fabian Ruiz. Il centrocampista spagnolo potrebbe lasciare Napoli, ma per almeno 70 milioni di euro. Secondo quanto riporta l'edizione odierna del quotidiano Tuttosport ...

Calciomercato Milan – Pressing PSG per Bennacer: respinta altra offerta

ULTIME NOTIZIE MERCATO MILAN – Secondo quanto riportato da Tuttosport, il Milan avrebbe respinto una seconda offerta del PSG per Ismael Bennacer. La prima, arrivata qualche settimana fa, era di 30 mil ...

Il Psg sembra fare sul serio per Fabian Ruiz. Il centrocampista spagnolo potrebbe lasciare Napoli, ma per almeno 70 milioni di euro. Secondo quanto riporta l'edizione odierna del quotidiano Tuttosport ...ULTIME NOTIZIE MERCATO MILAN – Secondo quanto riportato da Tuttosport, il Milan avrebbe respinto una seconda offerta del PSG per Ismael Bennacer. La prima, arrivata qualche settimana fa, era di 30 mil ...