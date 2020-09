Turismo sostenibile, il tour elettrico #IoViaggioItaliano arriva all’Università di Portici (Di mercoledì 9 settembre 2020) Dopo la partenza a Caiazzo, tra archeologia, cultura e bellezze naturali, il tour elettrico #EViaggioItaliano, iniziativa collegata alla campagna #IoViaggioItaliano, ha fatto tappa alla Reggia di Portici sede del dipartimento di Agraria della Federico II e che ha già un mezzo elettrico e punta sulla mobilità senza smog. Alfonso Pecoraro Scanio, presidente della Fondazione UniVerde, si è complimentato con il direttore del Dipartimento Matteo Lorito auspicando che da Napoli parta un’azione per diffondere nelle università italiane la mobilità elettrica e magari anche a idrogeno. #EViaggioItaliano nasce dalla volontà di promuovere il Turismo sostenibile a impatto zero attraverso l’uso delle auto elettriche e con la ... Leggi su ildenaro

Dopo la partenza a Caiazzo, tra archeologia, cultura e bellezze naturali, il tour elettrico #EViaggioItaliano, iniziativa collegata alla campagna #IoViaggioItaliano, ha fatto tappa ...

Cilento: al via i corsi per diventare guida ambientale escursionistica

Non solo estate, il Cilento può e deve beneficiare del turismo tutto l’anno, quale miglior modo del turismo ambientale? AIGAE (Associazione Italiana Guide Ambientali Escursionistiche) apre in Cilento ...

