Trump sul coronavirus: “Sapevo del pericolo ma ho minimizzato”. La rivelazione nel nuovo libro di Woodward, il giornalista del Watergate (Di mercoledì 9 settembre 2020) Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha ammesso di aver saputo settimane prima della prima morte confermata da coronavirus negli Stati Uniti che il virus era pericoloso, disperso nell’aria, altamente contagioso e “più mortale persino delle peggiori influenze” e che lo ha ripetutamente minimizzato pubblicamente. Lo sostiene il giornalista del Watergate Bob Woodward nel suo ultimo libro Rage, di cui la Cnn ha anticipato una parte dei contenuti. “Tu respiri l’aria e quella cosa ti entra. È una cosa davvero delicata ed è molto più mortale dell’influenza”, sono le parole riportate nel libro. Nel corso di una intervista realizzata il 7 febbraio scorso, il presidente degli Usa ha ... Leggi su ilfattoquotidiano

