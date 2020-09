Trump shock contro Harris: “Lei presidente un insulto agli Stati Uniti” (Di mercoledì 9 settembre 2020) Le elezioni si avvicinano e Donald Trump insulta Kamala Harris. Non è una novità, ma il presidente dalla Nord Carolina, dove si trovava per un comizio, ha deciso di andare all’in contro la senatrice della California, scelta da Joe Biden come candidata vice presidente, definendo “un insulto agli Stati Uniti” la sola possibilità che Harris diventi presidente. LEGGI ANCHE > Rispunta il “birther movement”: “Kamala Harris non è americana” Trump insulta Kamala in Nord Carolina L’attacco di Trump a Harris, che visti i precedenti del presidente sembrerebbe ... Leggi su giornalettismo

A che punto è la notte americana, si chiederebbe Shakespeare? Alla vigilia dell'11 settembre e a meno di due mesi dalle urne calcoli ed emozioni si rincorrono e si sfidano per provare a risolvere il p ...

Gli afroamericani “non sono la mia gente” e gli ispanici “così come gli afroamericani sono troppo stupidi per votare per Trump”. A ricostruire le parole del presidente americano è il suo ex legale pe ...

