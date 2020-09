Trump sapeva della mortalità del Coronavirus già da febbraio: “Volevo solo minimizzare per evitare il panico” (Di mercoledì 9 settembre 2020) Donald Trump non nega che sapeva in anticipo della pericolosita’ del Coronavirus, come ha ammesso nelle sue interviste (registrate) al giornalista del Watergate Bob Woodward per il suo libro ‘Rage’, ma ha spiegato di aver agito in un modo che pensava riducesse il panico. “Non volevo creare il panico“, si è giustificato Trump. “Non volevo creare il panico e certamente non volevo portare questo Paese e il mondo nel delirio. Volevamo mostrare fiducia. Possiamo dimostrare di essere forti”, ha insistito il presidente, parlando con i giornalisti. E poi ha rivendicato ancora: “Il lavoro che abbiamo fatto è stato incredibile. Ma non vogliamo instillare il panico. Non volevamo saltare da una parte all’altra e iniziare a gridare che ... Leggi su meteoweb.eu

