Trump ritwitta post con sua nomina per il Nobel per la pace (Di mercoledì 9 settembre 2020) ANSA, - WASHINGTON, 09 SET - Donald Trump ha ritwittato diversi post con la sua nomina al Nobel per la pace come 'broker' dell'accordo Israele-Emirati Arabi. Un riconoscimento che ha sempre agognato, ... Leggi su corrieredellosport

