Trump nominato per il Nobel per la Pace 2021: “Ruolo chiave nell’accordo Israele-Emirati Arabi” (Di mercoledì 9 settembre 2020) Roma, 9 set – Il presidente americano Donald Trump è stato nominato per il Premio Nobel per la Pace 2021. La motivazione della nomina è da ascriversi al suo ruolo nell’accordo fra Israele ed Emirati Arabi Uniti, la cui firma è prevista per il 15 settembre alla Casa Bianca e sancirà la normalizzazione dei rapporti fra i due Paesi. Sapremo se il tycoon sarà effettivamente il destinatario del prezioso riconoscimento solo a ottobre del prossimo anno, dopo la fine dell’attuale mandato presidenziale. Lo ha rivelato a Fox News Christian Tybring-Gjedde, membro conservatore del parlamento norvegese e presidente dell’Assemblea parlamentare della Nato, che ha personalmente presentato la candidatura dell’attuale ... Leggi su ilprimatonazionale

