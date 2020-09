Trump nominato per il Nobel per la pace 2021 (ma il vincitore sarà annunciato soltanto il prossimo anno) (Di mercoledì 9 settembre 2020) Il presidente è stato nominato da un parlamentare conservatore norvegese per il suo ruolo nell’accordo fra Israele ed Emirati Arabi Uniti: quest’anno i candidati sono oltre 300, record storico per il riconoscimento Leggi su corriere

