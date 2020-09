Trump Nobel per la pace, social scatenati: «Manca riconoscimento a Salvini per le lotte razziali» (Di mercoledì 9 settembre 2020) Recepita inizialmente come ‘fake’, la notizia della candidatura di Donald Trump quale Premio Nobel per la pace 2021 ha scatenato in brevissimo tempo una reazione social clamorosa: una pioggia di tweet – prevedibilmente ironici – ha fatto schizzare in tendenza il presidente Usa. “Nominato al Premio Nobel per la pace 2021 per il ruolo di mediazione svolto nell’accordo di pace tra Israele e Emirati Arabi Uniti”, Trump è stato subito preso di mira dagli utenti in un susseguirsi di esclamazioni di incredulità e battute al vetriolo. Leggi anche >> Trump Premio Nobel per la pace 2021, candidatura clamorosa Trump Premio ... Leggi su urbanpost

