Trump Nobel per la Pace 2021? Il tycoon candidato al prestigioso premio (Di mercoledì 9 settembre 2020) Il Presidente degli Stati Uniti Donald Trump sarà uno dei candidati per il premio Nobel per la Pace 2021. A proporlo un parlamentare norvegese Donald Trump premio Nobel per la Pace nel 2021? Non è una battuta ma una seria possibilità. Il Presidente degli Stati Uniti è stato candidato al prestigioso premio da Christian Tybring-Gjedde, membro del parlamento norvegese. Il deputato aveva avanzato la candidatura di Trump già nel 2018 e ora la ripropone “per il suo ruolo di mediazione svolto nell’accordo tra Israele ed Emirati Arabi Uniti“. “Dato che si attende che altre nazioni mediorientali seguano ... Leggi su zon

MediasetTgcom24 : Usa, Trump nominato per il Premio Nobel per la Pace 2021 #trump - SkyTG24 : Donald Trump nominato per il Premio Nobel per la Pace 2021 - NicolaPorro : Non gli daranno il #Nobel, ma #Trump incassa un altro successo diplomatico: grazie a lui, ieri è partito il primo v… - xblunotte : RT @SkyTG24: Donald Trump nominato per il Premio Nobel per la Pace 2021 - Mmaisia : Un Parlamentare norvegese ha candidato formalmente #Trump al #Nobel per la Pace per il ruolo svolto nelle trattativ… -