Trump: ho nascosto pericolosità del coronavirus in Usa. E’ bufera (Di mercoledì 9 settembre 2020) Un'altra bufera si abbatte sulla Casa Bianca. Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha ammesso di aver volontariamente minimizzato la minaccia del nuovo coronavirus nei primi giorni della pandemia, nonostante i suoi consiglieri lo avessero informato della sua pericolosità. E' quanto scrive Bob Woodward nel suo libro in uscita sull'amministrazione Trump, "Rage", secondo quanto anticipato da alcuni media statunitensi. "Ho sempre voluto minimizzare" ha detto Trump a Woodward, a marzo, secondo quanto è possibile ascoltare sul sito della Cnn, che ha pubblicato alcuni estratti dei dialoghi tenuti tra Trump e il giornalista nel corso di diversi mesi. "Ancora mi piace farlo, perché non voglio creare il panico" ha detto.Il presidente ha riconosciuto, settimane prima ... Leggi su ilfogliettone

