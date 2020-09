Trump ammette di aver taciuto sulla pericolosità del Covid-19: 'Non volevo creare panico' (Di mercoledì 9 settembre 2020) 'Conoscevo bene la pericolosità del coronavirus, settimane prima che cominciasse a mietere vittime nel suo Paese, ma ha preferito sempre minimizzare per non creare panico'. E' la clamorosa ammissione ... Leggi su tgcom24.mediaset

sonolucadini : Ascoltare per credere: 20 giorni prima della prima vittima US, e 20 giorni prima di dire 'è come l'influenza, spari… - worldnews911 : Trump ammette di aver taciuto sulla pericolosità del Covid-19: “Non volevo creare panico” – Tgcom24 - RFanciola : RT @emilianobos: Domanda: ha sviato/ingannato Americani su #COVID19 per contenere #panico? #Trump: “Se come dice lei, per contenere la #p… - mattdm12 : RT @marina_catucci: Laaciate perdere la cosa del Nobel per la pace, lo scandalo Usa del giorno è un altro: c'è una registrazione audio dove… - casamacombo : RT @marina_catucci: Laaciate perdere la cosa del Nobel per la pace, lo scandalo Usa del giorno è un altro: c'è una registrazione audio dove… -