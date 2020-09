Trovata lettera minatoria: 4 palazzi simbolo della città salterano in aria (Di mercoledì 9 settembre 2020) Sospetto allarme bomba Pescara oggi, polizia in zona viale Marconi. L’episodio si è verificato nella prima mattinata di oggi, mercoledì 9 settembre, a poca distanza dalla zona della sede della Camera di Commercio, nel tratto iniziale di viale Marconi (lato nord). Nello specifico l’area interessata è quella all’altezza dell’incrocio tra viale Marconi e via Marco Polo. Sul posto sono presenti diverse volanti della polizia, e l’edificio posto all’angolo tra le due vie citate è stato transennato. Secondo le primissime indiscrezioni trapelate, potrebbe trattarsi di un sospetto allarme bomba. In zona, sempre secondo quanto trapelato, sarebbe stata infatti rinvenuta una lettera minatoria. Sempre ... Leggi su howtodofor

Luunaaaa___ : RT @in__thebuilding: Ragazz* vi prego non associate Kim Woojin agli Str@y K!ds. E per favore siete liberi di non crederci ma è sempre megli… - in__thebuilding : Ragazz* vi prego non associate Kim Woojin agli Str@y K!ds. E per favore siete liberi di non crederci ma è sempre me… - IsaInghirami : RT @ilgiornale: L'ultima trovata del Comitato tecnico scientifico: a scuola sarà vietato cantare. La ministra Azzolina ha scritto una lette… - Mile67204548 : RT @ilgiornale: L'ultima trovata del Comitato tecnico scientifico: a scuola sarà vietato cantare. La ministra Azzolina ha scritto una lette… - louehisgolden : @annacarucci1 @Harry_Styles ho ritagliato le varie lettere e parole da una lettera che scrisse trovata su pinterest… -

Ultime Notizie dalla rete : Trovata lettera Omicidio-suicidio nel Cagliaritano, trovata lettera d'addio Agenzia ANSA Fontana e governatori di centrodestra a Mattarella: «Tenuti all’oscuro su rischi Covid»

MILANO – «Siamo stati tenuti all’oscuro dello studio che stimava i rischi del Covid, è grave». Parola di Attilio Fontana e degli altri 11 presidenti di Regione di area centrodestra, più il presidente ...

Il giudice sul caso Cesare Battisti: "Buona condotta, sì a riduzione pena"

L’ex terrorista dei Proletari armati per il comunismo Cesare Battisti, condannato all'ergastolo per 4 omicidi e arrestato nel 2019 dopo 37 anni di latitanza, ha iniziato lo sciopero della fame dal car ...

MILANO – «Siamo stati tenuti all’oscuro dello studio che stimava i rischi del Covid, è grave». Parola di Attilio Fontana e degli altri 11 presidenti di Regione di area centrodestra, più il presidente ...L’ex terrorista dei Proletari armati per il comunismo Cesare Battisti, condannato all'ergastolo per 4 omicidi e arrestato nel 2019 dopo 37 anni di latitanza, ha iniziato lo sciopero della fame dal car ...