‘Trono over’, pace fatta tra Veronica Ursida e Giovanni Longobardi? Loro in diretta social hanno dichiarato che… (Video) (Di mercoledì 9 settembre 2020) La storia d’amore tra Giovanni Longobardi e Veronica Ursida, due protagonisti del Trono Over, è ancora molto tormentata. Veronica, dopo ferragosto, aveva annunciato la rottura con Giovanni a causa di un suo personale errore; i due però si erano riavvicinati, incontrandosi a Castellammare nei giorni seguenti, per tentare di chiarire. Veronica aveva poi affermato di essersi presa del tempo per riflettere riguardo la sua relazione sentimentale. Poche ore fa, Giovanni è tornato sulla questione amorosa in una diretta su Instagram. Il ragazzo ha svelato che la redazione di Uomini e Donne l’aveva contattato per farlo partecipare ad una puntata insieme a Veronica. I due avevano però ... Leggi su isaechia

