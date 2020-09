Tromba marina illuminata dal fulmine: catturato l’istante meteo perfetto (Di mercoledì 9 settembre 2020) Nella notte tra domenica 6 e lunedì 7 settembre un violento temporale si è abbattuto su Genova, con danni fortunatamente contenuti. Come sovente avviene in questo periodo, anche in occasione di questo episodio di maltempo non sono mancate le trombe d’aria in mare poco al largo della città. La danza delle trombe marine è capace di regalare spettacolo spesso più volte all’anno, in particolare quando si verifica un vero e proprio sciame tornadico, nient’altro che due o più coni vorticosi in azione contemporanea. Le trombe marine sono frequenti lungo l’ampia porzione del Golfo di Genova e spesso a ridosso della costa, in quanto si tratta di una zona nella quale vanno facilmente a convergere masse d’aria diverse dal mare e dall’entroterra che generano notevole turbolenza. Fulmini e ... Leggi su meteogiornale

