Tremezzina, mostra a Villa Carlotta: in esposizione le ceramiche storiche (Di mercoledì 9 settembre 2020) Le ceramiche di Villa Carlotta saranno in mostra nella Sala Gessi della dimora storica da domani, 10 settembre all'8 novembre. In occasione dell'esposizione, è stato inoltre realizzato un volume ... Leggi su ilgiorno

A Villa Carlotta le ceramiche della principessa e del duca

Una nuova mostra a Villa Carlotta apre una finestra sulla vita quotidiana all’epoca della principessa Carlotta e del duca Giorgio di Sassonia Meiningen. Un tesoro datato dalla metà dell’Ottocento fino ...

