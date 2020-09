Trapani, Petroni alza le mani: “Disponibili a cedere il club perchè non possiamo andare avanti” (Di mercoledì 9 settembre 2020) Stavolta Fabio Petroni, principale rappresentante dell'Alivision, società che detiene la maggioranza delle quote del Trapani, alza bandiera bianca. L'imprenditore che opera nel campo del trasporto passeggeri in aeroporti importanti, nel corso dell’incontro tenutosi all’aula Fulvio Sodano ha esposto le questioni relative alle trattative di vendita del club granata e le difficoltà a continuare nello svolgimento delle attività. Ecco cosa ha detto Petroni: «Le proposte, tipo quelle di Mariani, possono essere accettate per chi voglia ripetere l’iter di De Simone – riporta Trapanigranata.it-. Queste strade portano al fallimento e sono state tutte respinte al mittente».Il rappresentante ... Leggi su itasportpress

