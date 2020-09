Trapani, l’allarme di Petroni: “Mi tiro indietro, non siamo in grado di continuare” (Di mercoledì 9 settembre 2020) Non siamo in grado di continuare.Serie C, il pasticcio della Figc e lo sciopero dei calciatori: slittano i calendari e l’avvio della stagione. I dettagliMesi di silenzio e di incertezza hanno circondato finora il Trapani. Retrocessi al termine dell'ultima stagione dalla Serie B, i granata non stanno vivendo una situazione facile nemmeno a livello societario. Il patron dei siciliani Fabio Petroni si sarebbe chiamato fuori dalla guida del club: "C'è chi il Trapani lo ama. Questa sera dal notaio Camilleri depositeremo la nostra disponibilità a vendere - spiega il patron - dando anche la possibilità di rimanere come sponsor nel Trapani Calcio".Lecce, ufficiale il rinnovo dell’ex Palermo Felici: “Grazie per la fiducia, vi ... Leggi su mediagol

