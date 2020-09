Trapani, calciatore positivo al Coronavirus: le parole del patron Petroni (Di mercoledì 9 settembre 2020) È un momento tutt’altro che positivo per il Trapani Calcio.Un calciatore granata, infatti, è risultato positivo al Coronavirus. L'ha reso noto l’attuale proprietario del Trapani Fabio Petroni nel corso di un incontro con la stampa. Il giocatore in questione si era sottoposto lunedì scorso al tampone. Petroni, nel dettaglio, ha anche sottolineato che "si sta monitorando la situazione con gli altri giocatori che restano sotto osservazione medica".Seguiranno aggiornamenti. Leggi su mediagol

