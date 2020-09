Tragedia a Roma, donna si lancia dal 5° piano: morta sul colpo (Di mercoledì 9 settembre 2020) Non è stato un malore, ma un suicidio, il motivo della morte della donna di circa 40 anni trovata riversa in strada, sul marciapiede in via dei Colli Portuensi, all’altezza del civico 452, in zona Portuense-Monteverde, questa mattina alle ore 7:10 da un passante. La conferma è arrivata dal medico legale della Polizia di Stato che ha effettuato gli accertamenti sulla salma della donna. Il triste ritrovamento era stato fatto da un passante, che inizialmente aveva pensato che la donna si fosse accasciata perché stava male: credendo di poterle essere d’aiuto si è avvicinato, scoprendo invece che era già morta. La donna presentava tracce ematiche, cosa che ha insospettito i sanitari del 118 intervenuti. Gli agenti del Commissariato Monteverde, che si sono ... Leggi su ilcorrieredellacitta

davidealgebris : M5 Scemi : Sindaco di Roma si esalta per una Rotonda in periferia. Sindaco di Torino perche' hanno sistemato 20 met… - CorriereCitta : Tragedia a Roma, donna si suicida in strada - adelaidedade : RT @FedeAngeli: La tragedia di cui mi sto occupando oggi è davvero tremenda. Una cosa che, da madre, mi fa venire il magone a ogni riga che… - raffaelladf67 : RT @FedeAngeli: La tragedia di cui mi sto occupando oggi è davvero tremenda. Una cosa che, da madre, mi fa venire il magone a ogni riga che… - antobon2 : RT @FedeAngeli: La tragedia di cui mi sto occupando oggi è davvero tremenda. Una cosa che, da madre, mi fa venire il magone a ogni riga che… -

Ultime Notizie dalla rete : Tragedia Roma Tragedia a Genzano, operaio muore sul lavoro: è scivolato da un tetto RomaToday Omicidio di Willy Monteiro: secondo lo psichiatra Cantelmi “una tragedia che si poteva evitare. Siamo tutti colpevoli”

“Tutti sapevano, ma non si è riuscito a percepire quel che stava per succedere. In un piccolo centro dove tutti sanno davvero tutto, la cosa sconvolgente è che nessuno è riuscito a intervenire. Stiamo ...

Tragedia di Roccapiemonte: il Sindaco, “Ingiuste speculazioni e insinuazioni”

“In relazione ad alcuni comunicati di esponenti politici locali, ripresi da alcuni organi di stampa senza alcuna verifica e senza dare l’opportunità di replica al sottoscritto e/o rappresentanti dell’ ...

“Tutti sapevano, ma non si è riuscito a percepire quel che stava per succedere. In un piccolo centro dove tutti sanno davvero tutto, la cosa sconvolgente è che nessuno è riuscito a intervenire. Stiamo ...“In relazione ad alcuni comunicati di esponenti politici locali, ripresi da alcuni organi di stampa senza alcuna verifica e senza dare l’opportunità di replica al sottoscritto e/o rappresentanti dell’ ...