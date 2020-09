Tour de France 2020, oggi l’undicesima tappa: Châtelaillon-Plage – Poitiers (167 km) (Di mercoledì 9 settembre 2020) Tour de France 2020, oggi l’undicesima tappa: Châtelaillon-Plage – Poitiers (167 km) Il Tour de France 2020 con l’undicesima tappa di oggi lascia l’Oceano per ritornare nelle zone interne della Francia. Si parte da Châtelaillon-Plage per arrivare a Poitiers dopo 167,5 chilometri. Si tratta di un’altra tappa che potrà vedere protagonisti i velocisti. Il percorso della 11a tappa L’undicesima tappa del Tour de France 2020 di oggi parte da Châtelaillon-Plage per ... Leggi su tpi

dadagioia : RT @ferrarisergio4: @dadagioia io passo al tour de France....guardiamo la corsa.?????? - ferrarisergio4 : @dadagioia io passo al tour de France....guardiamo la corsa.?????? - StefanoNotaio : Comunque oltre alla vittoria al giro ce anche una vittoria al tour de france del 1983 del grande magro??#eurosportciclismo - MichGPS : #TDF2020 107 km all'arrivo di questa tappa al Tour de France e il gruppo ha un ritardo dal fuggitivo di giornata di 2'53'' - OA_Sport : Tour de France 2020, Allan Peiper: “Per Pogacar è un bel problema aver perso sia Formolo che Aru” -