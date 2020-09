Tour de France 2020: Ewan vince, Bennett ride, Sagan perde la testa (Di mercoledì 9 settembre 2020) L’undecima tappa del Tour de France 2020, 168 km da Chatelaillon – Plage a Poitiers, è stata vinta da Caleb Ewan (Lotto-Soudal). Lo sprinter australiano dagli occhi a mandorla ha replicato il successo ottenuto a Sisteron al termine della terza frazione con una rimonta entusiasmante negli ultimi 100 metri. Secondo sul traguardo si era piazzato Peter Sagan (Bora Hansgrohe). Lo slovacco, tuttavia, è staro retrocesso al 85° posto, ultimo del gruppo, per una plateale spallata ai danni di Wout Van Aert (Jumbo – Visma), giunto quarto, che ha danneggiato non poco il giovane campione fiammingo. A trarre vantaggio da tutto ciò è stato Sam Bennett (Deceuninck – Quick Step). Il campione d’Irlanda, originalmente terzo ... Leggi su tpi

