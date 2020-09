Tour de France 2020, classifica generale aggiornata dopo undicesima tappa: Roglic ancora leader (Di mercoledì 9 settembre 2020) La classifica generale del Tour de France 2020 dopo i 167 km dell’undicesima tappa, partita da Chatelaillon Plage e arrivata a Poitiers, dove Caleb Ewan ha centrato il suo secondo successo beffando in volata Peter Sagan, Sam Bennett e Wout Van Aert. Primoz Roglic mantiene la maglia gialla, così come Egan Bernal resta in maglia bianca. Anche Bennett consolida il proprio primato nella classifica dedicata ai velocisti, mentre Benoit Cosnefroy è ancora il titolare della maglia a pois. Ecco tutte le classifica aggiornate. L’ORDINE DI ARRIVO DELL’undicesima tappa La classifica ... Leggi su sportface

