Torre Annunziata, immobile confiscato al clan diventa ostello della gioventù (Di mercoledì 9 settembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoTorre Annunziata (Na) – “Villa Cesarano”, lo stabile confiscato all’omonimo clan camorristico, diventerà un ostello della gioventù. Oggi la presentazione del progetto. Nella mattinata odierna, il Prefetto di Napoli, Marco Valentini e il Direttore ANSBC, Bruno Corda, con i vertici delle Forze dell’ordine e della Magistratura e del Sindaco hanno partecipato a Torre Annunziata alla presentazione del progetto di affidamento dell’immobile denominato “Villa Cesarano”, confiscato al clan camorristico Cesarano. L’immobile affidato, all’esito di un avviso pubblico, alla ... Leggi su anteprima24

Nella splendida cornice di Villa Tiberiade in via Prota, è stato presentato il progetto di assegnazione e di riqualificazione di "Villa Cesarano", bene sottratto dalle mani della criminalità organizza ...