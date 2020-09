Torino, un nuovo caso di Coronavirus: saltano le prossime due amichevoli (Di mercoledì 9 settembre 2020) Si è verificato un nuovo caso di Coronavirus al Torino, la conferma è arrivata direttamente dal club granata. saltano così le prossime due amichevoli previste per l’11 ed il 12 settembre. “Il Torino Football Club comunica che in seguito ai tamponi di routine – come da protocollo anti-Covid richiesto dalla Figc – è stato riscontrato un caso di positività in un componente dello staff. Il tesserato in questione, asintomatico, è già in isolamento fiduciario sotto la supervisione dello staff medico granata. La Società ha disposto l’annullamento delle due amichevoli in calendario venerdì 11 e sabato 12 settembre: il ... Leggi su calcioweb.eu

Ultime Notizie dalla rete : Torino nuovo La chiamata di Bottom Up!, il nuovo festival di architettura di Torino TorinOggi.it E’ colorata ed ecologica la nuova flotta di bus Sadem

COLLEGNO (TORINO). Sono 23 i nuovi bus che a giorni inizieranno a circolare sulle strade di Torino e provincia. Oggi, alla Lavanderia a Vapore di Collegno Arriva Sadem ha presentato la nuova flotta do ...

La procura di Torino indaga sulla famiglia Ginatta e preoccupa gli Agnelli

Prima un prestito da 16 milioni e ora altri 3,5 garantiti dallo Stato italiano che finiranno nelle casse di Blutec, il gruppo automotive del torinese Roberto Gi ...

